اتحاد السلة يطلب استضافة تصفيات "الأفروباسكت" في فبراير

ياسر رشاد - القاهرة - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي للعبة لاستضافة تصفيات " الأفروباسكت" رجال والمقرر إقامتها في فبراير القادم.

من ناحية أخرى تم الموافقة على عمل عقود إلزامية للمديرين الفنيين لاندية الدورى رجال وسيدات واختياري لجميع المراحل السنية .

من جهة اخري أسفرت قرعة البطولة العربية التي ستقام بمصر في الفترة من 26 ديسمبرالحالي حتى 3 يناير ، عن وقوع مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الامارات والكويت وتونس والمغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا و الجزائر و الصومال وليبيا.

تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة.