إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام آرسنال

يستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح للمواجهة المرتقبة أمام نادي آرسنال في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويلتقي فريق ليفربول أمام منافسه آرسنال غدًا السبت الموافق 23 ديسمبر المقبل بملعب “آنفيلد” ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج الجناح المصري محمد صلاح إلى تسجيل هدفين ليحرز 150 هدفاً للنادي في الدوري الإنجليزي، ويصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الإنجاز.

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وواصل مو صلاح تحطيم الأرقام القياسية بقميص الريدز عقب تسجيله في اللقاء الماضي أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي وبات خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 200 هدف في البريميرليج.

وتعتبر مباراة ليفربول وآرسنال المواجهة رقم 100 بين الفريقين في آنفيلد، حيث جاءت الأولى في يوم رأس السنة الجديدة عام 1894 وحقق خلالها الريدز الفوز بهدفين نظيفين.