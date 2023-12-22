بالتردد.. 3 قنوات مجانية تذيع مباراة الاهلي أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي أمام نظيره نادي أوراوا الياباني في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

محمد يوسف

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