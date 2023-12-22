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بالتردد.. 3 قنوات مجانية تذيع مباراة الاهلي أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

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الأهلي - كأس العالم للأندية

الأهلي - كأس العالم للأندية

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي أمام نظيره نادي أوراوا الياباني في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الاهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر أمام نظيره نادي أوراوا الياباني اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري ضمن مباريات تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وستنطلق صافرة لقاء المارد الأحمر أمام البطل الياباني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت .

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وستذاع المباراة عبر قناة ” ssc” السعودية الناقل الحصري للبطولة العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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