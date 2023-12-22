بالتردد.. 3 قنوات مجانية تذيع مباراة الاهلي أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة التي تجمع بين فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي أمام نظيره نادي أوراوا الياباني في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
ويواجه الاهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر أمام نظيره نادي أوراوا الياباني اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري ضمن مباريات تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.
وستنطلق صافرة لقاء المارد الأحمر أمام البطل الياباني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت السعودية.
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وستذاع المباراة عبر قناة ” ssc” الرياضية السعودية الناقل الحصري للبطولة العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني
قناة Football HD
قمر صناعي: الياه سات
التردد: 11785
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة CBC Sport HD
قمر صناعي: Europe*Star 1
التردد: 11135
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500
قناة Varzesh HD
قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق
التردد: 11555
الاستقطاب: رأسي V
معدل ترميز 30000