مدرب آرسنال يوضح موقف محمد النني من مواجهة ليفربول

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال عن موقف الدولي المصري محمد النني نجم وسط الجانرز من مواجهة نادي ليفربول في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل نادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا على منافسه ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق مواجهة الريدز أمام الجانرز غدًا السبت الموافق 23 ديسمبر الجاري في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أنفيلد”.

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وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء ” توماس بارتي لازال يضع الرتوش الأخيرة على إعادة تأهيله، ولم يتدرب مع الفريق بعد”.

وعن محمد النني،أجاب” نأمل في لحاقه بالمباراة أنه سيتدرب مع الفريق اليوم، ومشاركة جورجينيو لا تزال بموضع شك”.

وشدد” يجب علينا الاستعداد بشكل جيد للعب وأن نكون أفضل من ليفربول ونركز على جماهيرنا، فهم سيدعمون الفريق دائماً”.