"مش المستوى اللي مزعل الجمهور".. بركات يوجه رسالة قوية لمعلول



محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة للتونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر، بشأن الخسارة الماضية من فلومينينسي البرازيلي وقبل مواجهة أوراوا الياباني اليوم.

وقال محمد بركات في برنامجه على قناة المحور: "عندي رسالة عاوز أقولها لعلي معلول إن جماهير الأهلي مش حزينة على مستوى الفريق في مباراة فلومينينسي، ولكن الحزن لعدم استغلال فرصة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية فقط، لكن هناك حالة رضا عن المستوى الذي يظهر به الفريق".

وأضاف "بركات": "أعجبني كولر وهو يتحدث عن استغلال الفرص، وقرارات اللاعبين في الملعب ويجب أن يكون هناك تعاون في إنهاء الفرص والهجمات، خاصة وأن لاعبي الأهلي في مختلف العصور عودوا الجماهير على حصد البطولات".

وأكمل: "الجمهور الأحمر يشعر ويريد أن يرى من لاعبيه بذل كل ما في وسعهم وتحقيق مركز متقدم في بطولة العالم".

وأتم تصريحاته: "تصريحات فيليبي ميلو، لاعب فلومينينسي البرازيلي وتصريحات بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن النادي الأهلي هي أشياء تدعو للفخر".