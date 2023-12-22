شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للسوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 ديسمبر من 2021، توج فريق الأهلى بكأس السوبر الأفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه بعد فوزه على الرجاء البيضاوى المغربى بركلات الترجيح (6-5) بعد تعادلهما 1-1 فى الوقت الأصلى، فى مباراة أقيمت على استاد أحمد بن على فى الدوحة.

ففى الوقت الذى كانت المباراة تتجه نحو فوز الرجاء بهدف حميد أحداد (12)، سجل الأهلى هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة عبر طاهر محمد طاهر (90) ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التى ابتسمت لبطل مصر.

سجل للرجاء محمد أزريدا، زكريا الوردى، مروان حدودي، محمود بن حليب، محسن متولى وأهدر عبد الإله مدكور، فيما سجل للأهلى على معلول، بدر بانون، بيرسى تاو، أحمد رضوان، طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

وظفر الأهلى باللقب الثانى تواليا والثامن فى تاريخه بعد أعوام (2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2020)، ليؤكد سطوته على البطولة التى يحمل رقمها القياسى.

بالمقابل فشل الفريق البيضاوي في الظفر بالكأس الثالثة بعدما توج مرتين من قبل عامي 2000 و2019.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".