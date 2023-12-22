شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مودرن فيوتشر تطير إلى أبو ظبى للمشاركة فى كأس السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت، منذ قليل، بعثة فريق مودرن فيوتشر، مطار القاهرة فى طريقها إلى أبو ظبى، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نادى بيراميدز يوم 25 ديسمبر الجارى بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر 24 لاعبا وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.