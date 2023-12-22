شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعيبن يغيبون عن بلدية المحلة أمام البنك الأهلى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني لفريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة في مباراة البنك الأهلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى ضمن منافسات الجولة العاشرة من دورىnile.

ويغيب عن بلدية المحلة في مباراة البنك الأهلى كلاً من نور الزمورى ،أحمد العش،محمد رجب، أحمد جناوى، حيث يجهز أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق البدائل المناسبة لهم.

كما يستعيد الجهاز الفني لبلدية المحلة جهود 3 لاعبين في مباراة البنك الأهلى المقرر لها 25 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة دورىnile وهم محمد عبد الرزاق "رزاق" ويوسف حسن وعبد الرحمن "سمانة".

وبات الثلاثة لاعبين جاهزين لمواجهة البنك الأهلى، وتحت تصرف الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بعدما غابوا عن المباراة الماضية أمام بيراميدز.

وتعادل بلدية المحلة مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.