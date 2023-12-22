شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الاثنين المقبل، وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموافقة على طلب المدير الفني لمنتخب مصر الأول روي فيتوريا بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير في بطولة الدوري لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الأول للإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، وسوف يتم تحديد المواعيد البديلة و ذلك في ظل التعاون المثمر بين الرابطة و المنتخب الوطني والمباريات هي فاركو والأهلي، بيراميدز وسموحة، سيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة. وضمت قائمة منتخب مصر الأولية لبطولة أفريقيا 55 لاعبا، هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد. الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد. الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع. الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة. مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الاثنين 25 ديسمبر مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الاثنين 25 ديسمبر الجونة & إنبى..4 عصراً بلدية المحلة & البنك الأهلى..7 مساءً الثلاثاء 26 ديسمبر الاتحاد السكندري & فاركو..7 مساءً الأربعاء 27 ديسمبر زد إف سى & الداخلية..4 عصراً سموحة & طلائع الجيش ..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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