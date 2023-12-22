من بينها 3 قنوات مفتوحة.. طرق مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض الأهلي اختبارا قويا حينما يواجه فريق أوراوا الياباني، عصر اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي يُسدل الستار عليها اليوم.

ويبحث الأهلي عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه في 2025 بالولايات المتحدة بمشاركة 32 ناديا.

ومن المقرر أن تقوم قناة "SSC الرياضية" السعودية بنقل المباراة، حيث تعتبر القناة الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة الأهلي وأوراوا على قناة SSC SPORT 1 بتعليق محمد حسين، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة SSC Sport 5 بتعليق عبدالله الغامدي، بالإضافة إلى بث المباراة عبر تطبيق "شاهد".

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك قنوات مجانية ستنقل مباراة الاهلي وأوراوا الياباني، بجانب مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسى V

معدل ترميز 30000

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقى H

الترميز: 27500

port HD

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500