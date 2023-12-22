ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت في كأس العالم للأندية، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أوراوا الياباني في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

نجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

وتُدير الأمريكية توري بينسو مباراة اليوم لتكون المباراة الثانية التي تديرها في مونديال الأندية الحالب حيث سبق وأدارت الأمريكية توري بينسو المباراة الافتتاحية في البطولة بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية الأولى له في كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بتحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من المونديال بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (2_4).

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ويتطلع الأهلي لإسعاد جماهيره بحصد الميدالية البرونزية بعد الأداء المتواضع أمام فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين الماضي بملعب الجوهرة المُشعة في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي أوراوا الياباني في كأس العالم

وقد صرح لاعبي الفريق الأحمر انهم يرغبون في مصارحة جمهور الفريق من خلال الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، لذلك فإن موعد مباراة الأهلي وأوراوا ريد الياباني على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في المملكة العربية السعودية سوف تكون في اليوم الجمعة الموافق اثنين وعشرين من شهر ديسمبر في توقيت المملكة العربية السعودية الذي يناسب 5ونصف مساء، والساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، في مباراة سوف تشهد حضور جمهور كبير من قبل الفريقين خصوصا أنصار الفريق المصري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

لذلك في أطار الحرص منا على متابعة الجمهور في كافة الدول العربية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية في اليوم الختامي لها في المملكة العربية السعودية، فإن قناة إس إس سي قد نوهت عن عرض مباراة برونزية كأس العالم للأندية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد الياباني أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم وذلك من خلال التردد التالي:

تردد قناة إس إس سي: 12380.

معدل الترميز :27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

وعلى جانب اخر، قال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد الياباني انه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سوف تكون صعبه للغاية خصوصا أن المارد الأحمر يملك عدد كبير من اللاعبين المميزين خصوصا في مركز وسط الملعب ولكن المباراة سوف تكون مهمة للنادي الياباني اكثر مني ومن اللاعبين من أجل تحقيق إنجاز تاريخي يضاف الي تايخ النادي مع اللقاء الأخير لنا في هذا الموسم الكروي الجاري.