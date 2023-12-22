بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة في أبوظبي

ياسر رشاد - القاهرة - أدت بعثة نادي بيراميدز صلاة الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مسجد الشيخ زايد بالعاصمة والقريب من مقر فندق الإقامة، في أول أيام تواجدها بالإمارات استعدادا لخوض لقاءات السوبر المصري للأبطال.

ويخوض فريق بيراميدز أول تدريباته عصر اليوم في أبوظبي استعدادا لأول مبارياته في البطولة ومواجهة فيوتشر يوم الاثنين المقبل في إطار الدور نصف النهائي من البطولة.

وتصادف وجود بعثة بيراميدز مع لاعبي سيراميكا كليوباترا، حيث تتواجد البعثتان في نفس فندق الإقامة.

قائمة بيراميدز لبطولة السوبر المصري



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس