ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واوراوا في كأس العالم للأندية

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واوراوا في كأس العالم للأندية، يصطدم النادي الأهلي بنظيره فريق أوراوا الياباني، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لحصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد أوراوا، في كأس العالم للأندية اليوم، عند تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية وهامة للغاية، وذلك عندما يصطدم بفريق أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا، في مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية 2023.

يخوض الأهلي مواجهته الجديدة أمام أوراوا الياباني بعد أن تحطمت أماله بحصد اللقب، حيث سيلتقي الفريقين اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، في إطار مباريات تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية، ويرفع المارد الأحمر شعار الفوز ليحصد الميدالية الفضية وسيعمل بجد من أجل التغلب على خصمع الياباني، وستكون مهمة اللاعبين صعبة نسبياً حيث يحرص أبناء مارسيل كولر على تحقيق النصر لمصالحة الجماهير الغاضبة.

وستقام مباراة الأهلي وأوراوا على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة، ومن المتوقع أن تتوافد الجماهير العربية لتقديم الدعم للمارد الأحمر الذي تم إقصاءه من البطولة على الرغم من تحقيقه انتصار مثير وقوى على الاتحاد السعودي، وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية فإن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر ربما يجري العديد من التغيرات على تشكيلة الأهلي ضد أوراوا وحث اللاعبين على تحقيق نصر قوى.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وأوراوا عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

الموعد والقنوات الناقلة للمباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وسيتم نقل المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية المشفرة، وحرصا منا علي متابعة جمهور الاهلي داخل مصر وخارجها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية في اليوم الأخير للبطولة المقامة في المملكة العربية السعودية، فحرصت قناة SSC الرياضية علي إذاعة مباراة البرونزية علي شاشتها المميزة بين فريقي الاهلي المصري وأوراوا الياباني في تمام الساعة الرابعة والنصف وذلك من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12380

معدل الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

توقعات مباراة الأهلي المصري وأوراوا الياباني

يدخل الأهلي المباراة بعد خسارته أمام فلومينيسي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف النهائي، فيما خسر أوراوا أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف في نفس الدور، ويتوقع أن تكون المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث يتمتع كل منهما بقدرات فنية مميزة، ويعتمد الأهلي على قدرات هجومية قوية بقيادة محمود كهربا وحسين الشحات ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتتويج بالميدالية البرونزية، وذلك بعد أن فشل في التأهل إلى المباراة النهائية، ويمتلك الأهلي قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، والتي تنتظر منه تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وتعد مباراة الأهلي وأوراوا من المباريات المرتقبة في كأس العالم للأندية، حيث يتوقع أن تكون مباراة قوية وممتعة.