يلا شوت تويتر الآن HD.. مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا بث مباشر في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تويتر الآن HD.. مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا بث مباشر في كأس العالم للأندية

تويتر الآن HD.. مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا بث مباشر في كأس العالم للأندية، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية المقامة خلال الثورة الحالية فى السعودية.

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

ورغم تقديم الأهلي لمباراة مميزة أمام بطل كأس الليباتادوريس فلومينينسي، ولكن تمكن رفقاء النجم البرازيلي مارسيلو من إقصاء بطل القارة السمراء بثنائية نظيفة.

بينما استهل بطل دوري أبطال آسيا، أوراوا رد دايموندز الياباني، مشواره في البطولة بتحقيق فوزاً صعباً أمام فريق ليون المكسيكي في ربع النهائي بهدف نظيف، ليضرب موعداً نارياً أمام كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي في نصف النهائي.

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ويغيب عن صفوف النادي الأهلي في هذه المواجهة أمام أوراوا الياباني المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، بسبب الإيقاف لتلقيه بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة اتحاد جدة السعودي بالدور الثاني للبطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أوراوا في كأس العالم للأندية اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.