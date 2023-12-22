لعنة كوبا أمريكا تصيب نيمار من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، أن نيمار لن يشارك في بطولة كوبا أمريكا المُقبلة التي ستقام في الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

لتواصل لعنة بطولة كوبا أمريكا، من مطاردة نيمار قائد منتخب السيليساو، ليغيب عن المشاركة مع منتخب بلاده للمرة الثالثة.

وذلك بسبب تعرض نجم الهلال السعودي لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف، أثناء مشاركته مع منتخب أمام الأوروجواي، في تصفيات كأس العالم 2026 قبل أشهر قليلة.

نيمار

نيمار يغيب عن كوبا أمريكا للمرة الثالثة

ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يغيب فيه نيمار، عن البطولة، حيث سبق وأن غاب في البطولتين الماضيتين في عامي 2016 و2019.

وتغيب في عام 2016، بسبب مشاركته مع منتخب الشباب البرازيلي في دورة الألعاب الأولمبية "ريو دي جانيرو"، حيث حقق الميدالية الذهبية مع "السيليساو".

وخرج المنتخب البرازيلي، من بطولة كوبا أمريكا من دور المجموعات عام 2016، بعد أن حقق فوزًا وحيدًا وتعادل وخسارة.

وفي نسخة 2019، غاب نيمار مرة أخرى بسبب إصابته في الكاحل، التي تعرض لها أثناء مباراة ودية مع منتخب قطر، قبل وقت قصير من بداية البطولة.

وحصل منتخب البرازيل في ذلك الوقت، وبدون مشاركة نيمار، على لقب البطولة بفوزه بنتيجة 3-1 على بيرو، بعد أن أقصى منتخب الأرجنتين بقيادة اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي في المباراة نصف النهائي بنتيجة 0-2.

وبالتالي، لن يتمكن نيمار من تحقيق أي إنجاز مع المنتخب، خلال مسيرته الكروية التي تقترب من نهايتها، بسبب تكرار الإصابات وتقدمه في السن.