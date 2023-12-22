إبراهيم صلاح يفجرها: كسبت ماتش الأهلي وبعدها مشوني من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدير الفني السابق لنادي الزمالك فريق 2003 إبراهيم صلاح، كواليس رحيله المفاجئ عن الإدارة الفنية بالرغم من الفوز على الأهلي وتصدر دوري الجمهورية 2003.

أضاف صلاح خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، على "قناة الشمس"، إنه لا يعلم أسباب رحيله المفاجئ من إدارة الزمالك الفنية بالرغم من الفوز على الأهلي بالإضافة لتصدر دوري الجمهورية 2003.

وتابع، عملت بشكل جيد ومجلس الإدارة كافئتني أكثر من مرة على أدائي وأداء الفريق خلال الفترة الماضية وتصدرنا للبطولة.

وواصل، منذ شهر 7 الماضي وأنا لا أدري كم أتقاضى داخل نادي الزمالك ولم أسئل عن أي شئ لأني اعتبر الأبيض بيتي وله فضل كبير.

وأضاف، لكن استغربت بعد قرار مشاركة فريق 2003 لبطولة كأس الرابطة المقبلة، أصبحت خارج الفريق ولا أدري كيف هذا تم.

وأختتم، أن محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين أعطاني أمرين، أن أتولى تدريب فريق 2008، أو أكون مساعد مدربا مع الكابتن سامح إسماعيل الذي تولى خلفا لي.

وتابع، أتواجد في نادي الزمالك في أي مكان يريده، لكن الطريقة لا تليق بنادي الزمالك ولا بـ إبراهيم صلاح.



