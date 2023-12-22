مصطفى فتحي مهدد بالاستبعاد من قائمة المنتخب النهائية في أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاستبعاد مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، من قائمة الفراعنة التي ستخوض فعاليات كأس الأمم الإفريقية، المقرر لها الشهر المقبل في كوت ديفوار.

وعلمنا من مصادرنا، أن اتجاه فيتوريا باستبعاد لاعب بيراميدز، من قائمة المنتخب النهائية في البطولة القارية، بسبب تراجع أداء اللاعبة مؤخرا خلال مباريات ناديه.

فيتوريا يرى أن أداء فتحي تراجع بشكل كبير، بسبب الفردية التي يتسم بها وشعوره بتعالي اللاعب على كرة القدم، مما يؤثر على نتائج فريقه مؤخرا، ليتجه المدرب البرتغالي لاستبعاده من قائمة الفراعنة، لمنح الفرصة للاعبين أكثر جاهزية من لاعب بيراميدز، خلال أمم إفريقيا.

وانشغل فتحي بالعديد من الأمور مؤخرا، أبرزها تأديته لفترة التنجنيد، بالإضافة إلى عدم التركيز في التدريبات بقوة، مما تسبب في تراجع أدائه بشكل كبير.

ويرى فيتوريا أن أداء فتحي أصبح سلبيا، بشكل كبير وأصبح غير قادر على تشكيل أي خطورة على المنافس، لانشغال اللاعب بأمور خارج المستطيل الأخضر.