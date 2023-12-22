شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي رئيساً لبعثة الأهلي في الإمارات للمشاركة في السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كلّف مجلس إدارة الأهلي ، المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي برئاسة بعثة الفريق في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري ليستمر مرتجي رئيساً لبعثة الأهلي حيث يتولى رئاستها حالياً في السعودية خلال خوض منافستت بطولة كأس العالم للأندية.
ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف من عصر اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم في السعودية.
وطلب الأهلي تأجيل بطولة السوبر المصري 24 ساعة فقط ومازال النادي يترقب إنتظار الرد على هذا الطلب ، وحتى الأن فمن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في السوبر المصري بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.
وأتفق مسئولو النادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات وسيتدرب الفريق هناك مرة واحدة استعداداً للسوبر المصري.
وأرسل الأهلي خطابًا أمس للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط .
وأوضح الأهلي في خطابه أن الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق.
ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث بطولة كأس العالم للأندية.
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