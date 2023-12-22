شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي رئيساً لبعثة الأهلي في الإمارات للمشاركة في السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلّف مجلس إدارة الأهلي ، المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي برئاسة بعثة الفريق في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري ليستمر مرتجي رئيساً لبعثة الأهلي حيث يتولى رئاستها حالياً في السعودية خلال خوض منافستت بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف من عصر اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم في السعودية.

وحدد مسئولو الأهلي السادسة من مساء غد ، السبت، موعداً للسفر للإمارات من السعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.

وطلب الأهلي تأجيل بطولة السوبر المصري 24 ساعة فقط ومازال النادي يترقب إنتظار الرد على هذا الطلب ، وحتى الأن فمن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في السوبر المصري بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

وأتفق مسئولو النادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات وسيتدرب الفريق هناك مرة واحدة استعداداً للسوبر المصري.