شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تؤدى صلاة الجمعة مع لاعبى سيراميكا على هامش السوبر فى الامارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت بعثة نادي بيراميدز صلاة الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مسجد الشيخ زايد بالعاصمة والقريب من مقر فندق الإقامة، في أول أيام تواجدها بالإمارات استعدادا لخوض لقاءات السوبر المصري للأبطال.

ويخوض فريق بيراميدز أول تدريباته عصر اليوم في أبوظبي استعدادا لأول مبارياته في البطولة ومواجهة فيوتشر يوم الاثنين المقبل في إطار الدور نصف النهائي من البطولة.

وتصادف وجود بعثة بيراميدز مع لاعبي سيراميكا، حيث تتواجد البعثتان في نفس فندق الإقامة.