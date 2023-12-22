الأهلى يدعم لاعبيه قبل مواجهة أوراوا : 90 دقيقة لإضافة ميدالية مونديالية

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لدعم لاعبي الفريق والجهاز الفني قبل مباراة أوراوا الياباني اليوم في مونديال الأندية ، ونشرت صورة للاعبي الفريق وعلّقت عليها: "90 دقيقة لإضافة ميدالية جديدة في تاريخ الأهلي المونديالي".

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف من عصر اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم في السعودية.

وحدد مسئولو الأهلي السادسة من مساء غد ، السبت، موعداً للسفر للإمارات من السعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.

وطلب الأهلي تأجيل بطولة السوبر المصري 24 ساعة فقط ومازال النادي يترقب إنتظار الرد على هذا الطلب ، وحتى الأن فمن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في السوبر المصري بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

وأتفق مسئولو النادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات وسيتدرب الفريق هناك مرة واحدة استعداداً للسوبر المصري.