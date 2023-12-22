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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم لاعبيه قبل مواجهة أوراوا : 90 دقيقة لإضافة ميدالية مونديالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لدعم لاعبي الفريق والجهاز الفني قبل مباراة أوراوا الياباني اليوم في مونديال الأندية ، ونشرت صورة للاعبي الفريق وعلّقت عليها: "90 دقيقة لإضافة ميدالية جديدة في تاريخ الأهلي المونديالي".
ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف من عصر اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم في السعودية.
وحدد مسئولو الأهلي السادسة من مساء غد ، السبت، موعداً للسفر للإمارات من السعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.
وطلب الأهلي تأجيل بطولة السوبر المصري 24 ساعة فقط ومازال النادي يترقب إنتظار الرد على هذا الطلب ، وحتى الأن فمن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في السوبر المصري بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.
وأتفق مسئولو النادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات وسيتدرب الفريق هناك مرة واحدة استعداداً للسوبر المصري.
وأرسل الأهلي خطابًا أمس للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط .
وأوضح الأهلي في خطابه أن الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق.
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