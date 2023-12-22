شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز بطولة كأس العالم 2023 قبل مواجهة الأهلى وأوراوا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في الرابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة مباراة قوية أمام أوراوا الياباني على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم ، ويبحث الأهلي عن التتويج بالميدالية البرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية، في النسخة الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، قبل النظام الجديد المقرر انطلاقه في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديا حيث سبق للمارد الأحمر الفوز بالميدالية البرونزية ثلاة مرات ، أعوام 2006 و2020 و2021.

ومن المنتظر أن تكون جوائز بطولة كأس العالم 2023 هي نفس جوائز البطولة السابقة التي أقيمت بالمغرب، إذ يحصل الفريق الفائز على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.

وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.