شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفحص "حراراة" إبراهيما نداي قبل العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك لفحص طبى جديد للإطمئنان على حالته بعد معاناته من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجة الحراراة تسبب في غيابه عن مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك،في الاطلاع على أخر تطورات الحالة الصحية للسنغالى إبراهيما نداى،لمعرفة موقفه من المشاركة في تدريبات القلعة البيضاء يوم الخميس المقبل بعد انتهاء الإجازة.

فى سياق متصل طلب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً طبياً شاملاً عن حالتى محمود علاء ومصطفى شلبي للإطمئنان عليهما،بسبب الإصابة التى يعانى منها الثنائى وأبعدتهم عن المشاركة فى مباريات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

ويعانى محمود علاء من تورم فى "الكاحل" بينما يشكو مصطفى شلبى من شرخ فى وجه القدم،حيث يرغب معتمد جمال فى الاطمئنان على حالتهما خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية فى صفوف الزمالك، ويحتاجهم الفريق فى الفترة المقبلة.

واقترب مصطفى شلبى من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية و المباريات مع فريقه، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة،حيث يعانى من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق .

قال مصطفى شلبى إنه لا يعانى من أي كسور في القدم، مؤكداً أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق يتابع حالته باستمرار، نافياً ما تردد عن خضوعه لفحوصات تحت إشراف طبيب آخر خارج النادى.