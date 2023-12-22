اخبار الرياضه

مارسيلو يطرق أبواب التاريخ في مونديال الأندية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يتطلع البرازيلي مارسيلو، لاعب فريق فلومينينسي، لتحقيق النجاح في كأس العالم للأندية 2023، على الرغم من صعوبة التحدي أمام مانشستر سيتي، بطل .

 

في مساء اليوم، يلتقي فريق فلومينينسي البرازيلي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الجوهرة المشعة.

 

وسبق لمارسيلو المشاركة في مونديال الأندية، في 4 نسخ سابقة مع فريق في الأعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

 

وفاز البرازيلي باللقب مع ريال مدريد في النسخ الأربعة، وبذلك يُسجل اسمه في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للفوز بكأس العالم للأندية، حيث يحتل اللاعب الألماني توني كروس، وسط ميدان ريال مدريد، المركز الأول بـ 6 ألقاب.

 

وفي حال تحقيق مارسيلو البطولة، سيكون قد تعادل مع كل من لوكا مودريتش وداني كارفاخال وكريم بنزيما الذين فازوا باللقب خمس مرات، وسيتجاوز العديد من اللاعبين بما في ذلك الأسطورة البرتغالية ، الذي حصل على اللقب أربع مرات.

 

ويرغب صاحب الـ 35 عامًا، أن يتمكن من كتابة اسمه في قائمة تاريخية جديدة، تضم لاعبين تمكنوا من الفوز بكأس العالم للأندية مع فريقين، وسيتمكن من الانضمام إليها، إذا نجح في الفوز بلقب النسخة الحالية مع فلومينينسي.

 

10 لاعبين رفعوا الكأس مع أندية مختلفة، في مقدمتهم الثلاثي البرازيلي ديدا (كورنثيانز وميلان)، دانيلو (ساو باولو وكورينثيانز)، وفابيو سانتوس (ساو باولو وكورنثيانز).

 

هذا بجانب تياجو ألكانتارا ( وبايرن ميونخ)، توني كروس (بايرن ميونخ وريال مدريد)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، شيردان شاكيري (بايرن ميونخ وليفربول)، ماتيو كوفاسيتش (ريال مدريد وتشيلسي)، وديفيد ألابا (بايرن ميونخ وريال مدريد)، أنطونيو روديغير ( وريال مدريد).

وعلى الجانب الآخر يسعى الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، لأن يكون أول لاعب يحقق الكأس مع ثلاثة أندية مختلفة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا