كبار أندية إنجلترا يرفضون السوبر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليفربول رفضه المشاركة في مسابقة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي، لينضم للأندية الإنجليزية الكبرى التي رفضت التواجد فيه.

كانت أندية مانشستر يونايتد وسيتي، وتشيلسي، وآرسنال، وتوتنهام بالإضافة لليفربول أخيرا فكرة الإنضمام لـ السوبر ليج.

ورفعت ناديا برشلونة وريال مدريد دعوى قضائية ضد الاتحادين الدولي والأوروبي بعد منعهما من إقامة تلك البطولة قبل عامين 2021.

أصدر نادي ليفربول بيانا يحسم موقفه حول قضية دوري السوبر الأوروبي وجاء كالتالي:

الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية أمس لا يغير الموقف السابق لنادي ليفربول بشأن دوري السوبر الأوروبي المقترح. النادي لم يعد جزءًا من هذا المشروع.

سنواصل العمل مع الأندية الأخرى من خلال رابطة الأندية الأوروبية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكانت محكمة العدل الأوروبية وجهت اتهاما لـ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي بالتصرف ضد قانون المنافسة من خلال منع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي عام 2021.

وتابعت محكمة العدل الأوروبية أن “قواعد فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول الموافقة المسبقة على مسابقات كرة القدم بين الأندية، مثل دوري السوبر الأوروبي، تتعارض مع قانون اليويفا.

