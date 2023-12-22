مهيب يكشف بالأسماء ثلاث صفقات للزمالك بعد فك القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، اقتراب انتهاء أزمة القيد بشدة لنادي الزمالك، والتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال مهيب عبدالهادي خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "فيه انفراجة خلاص والقيد هيتفك على مسؤوليتي، والأزمة التي يعاني منها الزمالك تقترب من الانتهاء".

أضاف: "تاني يوم من فك القيد فيه ثلاثة لاعبين هينضموا للزمالك، صفقات خلصت فعليا، وهم محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش والبلعوطي حارس إنبي ومحمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا".

أكمل: "كمان أزمة أحمد فتوح اقتربت بشدة من الانتهاء تماما، ودي أزمة الموسم، وتم تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لأن اللاعب يعتبر من كباتن الزمالك".