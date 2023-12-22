الأهلي وأوراوا .. 3 قنوات مفتوحة من 14 ناقلة تعلن نقل مباراة برونزية المونديال (ترددات)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت 14 قناة أوروبية وعربية وأسيوية نقل مباراة الأهلي وأوراوا الياباني لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية.



وتقام المباراة في الرابعة والنصف من عصر اليوم الجمعة على ستاد الأمير عبد الله الفيصل في ختام كأس العالم للأندية 2023 الذي احتضنته المملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية على قناتها SSC EXTRA 3 HD "المشفرة" ولكن قنوات أخرى أعلنت نقلها.

وتبث المواجهة عبر مجموعة قنوات "تي في" التركية وتحديدًا القناة الخامسة والثامنة وقناة فارزيش .

وبيانات القنوات كالتالي:

1- قناة "تي في 5" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12356

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 7100

2- قناة "تي في 8" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12346

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 9600

3- قناة فارزيش الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر : عربسات 26 شرقا

التردد: 12265

الاستقطاب : أفقي

الترميز : 30000

المباراة ستنقل أيضًا عبر 11 قناة أخرى مشفرة بالإضافة إلى تطبيق شاهد وبيانات اشهرها كالتالي:

4- تردد قناة SSC EXTRA 3 HD السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر: Arabsat 2B

التردد: 12380

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

5- تردد قناة Sport TV1 Portugal البرتغالية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر:Hispasat 1B/1C/1D

التردد: 12207

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

6- تردد قناة Arena Sport 5 HD Serbia الصربية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر:Astra 3A

التردد: 11798

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4

7- تردد قناة Arena Sport 1 HD BiH البوسنية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر:Eutelsat W2

التردد: 11387

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4

8- تردد قناة Max Sport 1 HD البلغارية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر:Turksat 1C

التردد: 11475

الاستقطاب : عمودي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4

9- تردد قناة TNT Sports 6 البريطانية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

القمر:Astra 3A

التردد: 11344

الاستقطاب : أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4