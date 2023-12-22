الأهلي وأوراوا .. 3 قنوات مفتوحة من 14 ناقلة تعلن نقل مباراة برونزية المونديال (ترددات)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت 14 قناة أوروبية وعربية وأسيوية نقل مباراة الأهلي وأوراوا الياباني لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية.
وتقام المباراة في الرابعة والنصف من عصر اليوم الجمعة على ستاد الأمير عبد الله الفيصل في ختام كأس العالم للأندية 2023 الذي احتضنته المملكة العربية السعودية.
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية على قناتها SSC EXTRA 3 HD "المشفرة" ولكن قنوات أخرى أعلنت نقلها.
وتبث المواجهة عبر مجموعة قنوات "تي في" التركية وتحديدًا القناة الخامسة والثامنة وقناة فارزيش .
وبيانات القنوات كالتالي:
1- قناة "تي في 5" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر: تركسات 42 شرقا
التردد: 12356
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 7100
2- قناة "تي في 8" التركية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر: تركسات 42 شرقا
التردد: 12346
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 9600
3- قناة فارزيش الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر : عربسات 26 شرقا
التردد: 12265
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 30000
المباراة ستنقل أيضًا عبر 11 قناة أخرى مشفرة بالإضافة إلى تطبيق شاهد وبيانات اشهرها كالتالي:
4- تردد قناة SSC EXTRA 3 HD السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر: Arabsat 2B
التردد: 12380
الاستقطاب : أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
5- تردد قناة Sport TV1 Portugal البرتغالية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر:Hispasat 1B/1C/1D
التردد: 12207
الاستقطاب : أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4
6- تردد قناة Arena Sport 5 HD Serbia الصربية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر:Astra 3A
التردد: 11798
الاستقطاب : أفقي
الترميز: 30000
التصحيح: 3/4
7- تردد قناة Arena Sport 1 HD BiH البوسنية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر:Eutelsat W2
التردد: 11387
الاستقطاب : أفقي
الترميز: 30000
التصحيح: 3/4
8- تردد قناة Max Sport 1 HD البلغارية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر:Turksat 1C
التردد: 11475
الاستقطاب : عمودي
الترميز: 30000
التصحيح: 3/4
9- تردد قناة TNT Sports 6 البريطانية الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا
القمر:Astra 3A
التردد: 11344
الاستقطاب : أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4