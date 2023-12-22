بالتفاصيل.. غموض وترقب للأهلي قبل مغادرة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي غدا عقب مواجهة أوراوا الياباني إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن هناك حالة من الغموض تسيطر على بعثة النادي الأهلي في ظل عدم تلقي أي رد بخصوص تأجيل مواجهته في كأس السوبر لمدة 24 ساعة.

وأوضح المصدر أن المجلس انتهى من جميع الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة، وتم اختيار خالد مرتجي لرئاسة البعثة، حيث ستتوجه البعثة غدا مباشرة إلى أبو ظبي.

وأكمل المصدر، أن هناك ترقب حاليا لموقف تأجيل مباراة السوبر، في ظل احتياج الأحمر لذلك بشدة بسبب ضغوط المبارات التي يعاني منها الفريق حاليا.