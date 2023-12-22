نجم الزمالك السابق: المنتخب سيفتقد شيكابالا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد متولي، نجم نادي الزمالك السابق، أن المنتخب سيفتقد الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك وطارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال "متولي" في برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك: "طارق حامد أمامه الكثير في الملاعب، ولكنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي، وكنت أتمنى أن لا يتخذ هذا القرار ويتواجد في البطولة فهو إضافة قوية للمنتخب".

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن قيام البرتغالي روي فيتوريا بضم عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، رغم سنه واعتزاله دوليًا، وعدم ضم شيكابالا، يعتبر لغز كبير من مدرب المنتخب.

وأكمل: "شيكابالا في حالة فنية عالية جدًا هذا الموسم، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للزمالك، وكان من الممكن أن يستفيد منه فيتوريا، في جزء من المباريات وسنفتقده في البطولة".