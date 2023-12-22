شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات حول ملامح أجندة الزمالك فى التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى الزمالك رتوش أولية على خطة الفريق، بعد اقتراب فترة التوقف الدولى التي ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار التي تبدأ خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

س: هل يخوض الزمالك أي مباريات في الدورى قبل انطلاق أمم أفريقيا ؟

ج: الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين، وبالتالي لن يخوض الفريق الأبيض أي مباريات في الدورى.

س: ماذا يفعل الزمالك خلال فترة التوقف الدولى ؟

اتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

س: ما هي آليات مشاركة الزمالك في كأس الرابطة ؟

ج: استقرت إدارة نادي الزمالك على المشاركة فى كأس الرابطة بمجموعة من الناشئين وذلك حال تعارض موعد بطولة كأس الرابطة مع البطولات الودية التي سيخوضها الفريق الكروي الأول في الإمارات.

س: هل سيشارك ناشئين الزمالك في بطولة كأس الرابطة ؟

ج: بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تجهيز مجموعة من الناشئين تحسبًا لتعارض مواعيد كأس الرابطة مع بطولة الإمارات الودية، ويرغب الجهاز الفني في اكتساب الناشئين خبرة من المشاركة في كأس الرابطة، واستفادة الفريق الأول من الاحتكاك بفرق كبري في ودية الامارات.

س: هل سيسلم معتمد جمال مسئولي الزمالك تقريراً عن الفريق ؟

ج: ويسلم معتمد جمال تقريراً مفصلاً لإدارة القلعة البيضاء يتضمن ما تم إنجازه منذ توليه المهام الفنية للفريق، فضلاً عن انطباعاته عن مستوى بعض اللاعبين، لحسم ملف الراحلين في الميركاتو الشتوي.