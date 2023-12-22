7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22-12-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها،يلتقى الأهلي مع أوراوا اليابانى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

بعثة مودرن فيوتشر تطير إلى أبو ظبى للمشاركة فى كأس السوبر المصرى

غادرت، منذ قليل، بعثة فريق مودرن فيوتشر، مطار القاهرة فى طريقها إلى أبو ظبى، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات.

يترقب معتمد جمال المدير الفنى لفريق الزمالك عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء للاتفاق على خطة الفريق الأبيض، فى الفترة المقبلة ورسم مستقبل المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوقف الدولى القادم، والذى ينشغل فيه المنتخب الوطنى بخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

يلتقى الأهلي مع أوراوا اليابانى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية التى يُسدل الستار عليها اليوم.

خرج عمر كمال عبد الواحد نجم فريق مودرن فيوتشر من حسابات نادى الزمالك فى الانتقالات الشتوية المقبلة،خاصة بعد الأنباء التى ترددت طوال الفترة الماضية عن رغبة مسئولى القلعة البيضاء فى التعاقد مع اللاعب إلا أن الأمور باتت صعبة خاصة فى ظل معاناة الناى من أزمة إيقاف القيد.

رفضت رابطة الأندية تغيير شكل كأس الرابطة بعد انسحاب الأهلي المفاجئ من البطولة حيث يتم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة والتي بات عددها 17 فريقا بعد انسحاب الأهلي سيتم تقسيمها على 3 مجموعات، بحيث تضم مجموعتين 6 فرق لكل منهما، فيما ستكون المجموعة الثالثة مكونة من 5 فرق.

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المكلف بملف القضايا الخارجية للنادى، أنه في مرحلة من المفاوضات المتقدمة مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى لسداد الغرامة التي تسبب في إيقاف قيد القلعة البيضاء.

الأهلى فى مهمة تعطيل "كمبيوتر" أوراوا اليابانى لحصد "برونزية" المونديال