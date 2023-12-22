اتحاد الكرة يعلن خوض المنتخب ودية أمام تنزانيا 7 يناير قبل أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إتحاد الكرة عن مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول أمام تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل .

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

في سياق متصل ، تقرر انطلاق معسكر منتخب مصر يوم ٢ يناير المقبل على أن ينضم اللاعبين المحترفين يومي ٣ و ٤ يناير على أن يخوض الفريق مباراته الودية يوم ٧ أمام تنزانيا استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار يوم ١٠ من نفس الشهر .