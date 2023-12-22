شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز 5 لاعبين فى وديات الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز 5 لاعبين خلال وديات،معسكرى الإمارت المقرر إقامتهما في شهر يناير المقبل للوقوف على مستواهم ومنحهم الفرصة كاملة لإثبات ذاتهم خاصة في ظل عدم الحصول عليها بشكل كامل خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين ناصر منسي مهاجم الزمالك،الذى لم يحصل على فرصته بشكل كامل في ظل اعتماد،معتمد جمال على الثنائى سيف الجزيرى ويوسف أوباما بصفة أساسية في الخط الأمامى للقلعة البيضاء،ونزول ناصر منسي على فترات.

ويمنح الجهاز الفني للزمالك فرصة للبدلاء للمشاركة في معسكرى الإمارات بيناير ومنهم حاتم سكر ،عبد الله جمعة،البنينى سامسون أكينيولا، معاذ علاء، أحمد زكي،وبعض اللاعبين الشباب لانتقاء أفضل العناصر.

ويرسم معتمد جمال خلال اليومين المقبلين خطة معسكرى الإمارات الذين يخوضهما الفريق فى يناير، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهما بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.