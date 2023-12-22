هدفين في 5 دقائق.. أوراوا يسجل التعادل والأهلي يستعيد التقدم

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق أوراوا الياباني من تسجيل هدف التعادل في شباك الأهلي بالمباراة الجارية الآن على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بالمملكة العربية السعودية.

جاء الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة تسبب فيها المدافع محمد هاني.

وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة تمكن علي معلول من تسجيل الهدف الثالث للأهلي من تسديدة قوية ليستعيد المارد الأحمر التقدم وتصبح النتيجة 3-2.

وتقدم الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم بهدف مبكر في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثح جاء هدف التعزيز في الدقيقة 25 من الشوط الأول عن طريق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول جاء هدف تقليص الفارق لفريق أوراوا عن طريق اللاعب كانتي، لتصبح النتيجة 2-1 مستغلا خطأ دفاعي من علي معلول.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

ويتحفز المارد الأحمر لتحقيق الانتصار على أوراوا من أجل حصد الميدالية البرنزوية للمرة الرابعة في تاريخه، ليعزز مركزه ويصبح أكثر فريق من خارج أوروبا، يصعد لمنصات التتويج بالميداليات في مونديال الأندية.