إسبانيا تهيمن على الدوريات الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ العد التنازلي لنهاية النصف الأول من الموسم الحالي، والذي شهد عددًا من المفاجآت الفريدة، في النتائج وتصدر بعض الفرق لجداول ترتيب الدوريات المختلفة، في أوروبا بشكل معاكس للتوقعات.

حيث شهد المدربين الإسبان، هيمنه واضحة على جدول ترتيب الدوريات الكبرى، في أوروبا بالموسم الحالي 2023-2024.

المدربون الإسبان يسيطرون على أوروبا

يأتي في مقدمة المدربين الإسبان، مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل المدرب الشاب الذي كان وصيفًا في الموسم الماضي بعد معركة شرسة مع مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 39 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الثاني.

مايكل أرتيتا

الدوري الألماني

يواصل تشابي ألونسو، المدرب الإسباني الشاب والمدير الفني لفريق باير ليفركوزن، السيطرة على المركز الأول في "البوندسليجا" خلال هذا الموسم.

ويتصدر ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني بـ 42 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على ميونخ البطل التاريخي للمسابقة، بتحقيق الفوز في 13 مناسبة، وتعادل 3 مرات خلال 16 جولة فقط، حيث لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

تشابي ألونسو

الدوري الفرنسي

كالمعتاد يشهد باريس سان جيرمان سيطرته على المركز الأول، ولكن هذا الموسم بقيادة المدرب الإسباني، لويس إنريكي الذي حقق 40 نقطة في 17 مباراة حتى الآن.

لويس إنريكي

في مفاجأة كبيرة من نوعها بـ الدوري الإسباني، حيث يشارك فريق جيرونا صدارة جدول الترتيب، مع ريال مدريد في الجولة الـ18.

حقق الفريق الكتالوني 45 نقطة تحت قيادة مدربه الإسباني ميجيل أنخيل سانشيز، متساويا مع ريال مدريد في عدد النقاط، ومتفوقًا بـ 7 نقاط عن جاره برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث.

ميجيل أنخيل سانشيز

يُعد الدوري الإيطالي فريدًا من نوعه بعدم سيطرة إسبانية عليه، وفي المقدمة يأتي إنتر ميلان بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي محتلًا المركز الأول برصيد 41 نقطة، حيث لا يتواجد أي مدرب إسباني في السيريا أي.