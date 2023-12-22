سواريز يتوصل لاتفاق مع إنتر ميامي لمزاملة ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - توصل النجم الأوروجوياني، لويس سواريز، لاتفاق مع إنتر ميامي الأمريكي من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



جاء اتفاق سواريز مع الفريق الأمريكي للعب بجوار زميله السابق ليونيل ميسي، اللذين تزاملا معًا خلال فترة تواجدهما ببرشلونة الإسباني.

وأكدت تقارير صحفية عن اقتراب سواريز من الانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، حيث يرغب اللاعب في الاجتماع من جديد مع ليونيل ميسي.

ويربط ميسي وسواريز علاقة صداقة قوية داخل وخارج الملعب، وذلك أثناء تواجدهما في برشلونة، حيث توجا معًا بعدد من الألقاب المحلية والقارية منها دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي فضل الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي على الانضمام للهلال السعودي، على الرغم من المقابل المادي الكبير الذي وصل للاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي في مفاوضات قوية لضم سواريز، بعدما جمع الثلاثي ميسي وجوري ألبا وسيرجيو بوسكيتس في الفريق الأمريكي.

وأكدت التقارير أن الصفقة بين إنتر ميامي وسواريز من المفترض الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن سواريز يلعب في نادي جريميو البرازيلي، حيث يقدم اللاعب مستويات كبيرة.