ياسر إبراهيم يمنح الأهلي التقدم أمام أوراوا الياباني

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الأهلي على نظيره أورواوا الياباني، ضمن أحداث الشوط الأول من عمر المباراة، التي تُجري خلال الوقت الحالي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من عمر المباراة.

وكان الأهلي بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

بينما يلعب في خط الدفاع، كل من:

محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

ويأتي في خط الوسط، الآتي:

مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

فيما يقود الهجوم الأهلاوي، كلًا من:

بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.