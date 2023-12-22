شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت إلى رحمة الله تعالى والدة تامر عبد الحميد نجم الزمالك، حيث أعلن عبد الحميد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وفاة والدته، متمنيًا لها الرحمة والمغفرلة.

ويعد تامر عبد الحميد أحد كباتن نادى الزمالك خلال حقبة التسعينيات وأحد أفراد المنتخب الأولمبى فى أولمبياد برشلونة 1992، وتولى مؤخرًا منصب مدير إدارة التطوير والاستثمار فى قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.