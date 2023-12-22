شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يعزز تقدم الأهلى بالهدف الثانى فى مرمى أورواوا الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف االثاني لفريقه في مرمى أوراوا الياباني في الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.



بيرسى تاو بعد تسجيل هدف الأهلى الثانى



بيرسى تاو يحتفل مع جماهير الاهلى



بيرسى تاو يحتفل

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول ،مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽