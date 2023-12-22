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ياسر إبراهيم يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك أوراوا

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الشارقة - اميمة ياسر - سجل ياسر إبراهيم لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى أوراوا الياباني في الدقيقة 19 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وجاء الهدف من متابعة ياسر لتصويبة محمد هاني.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول ،مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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