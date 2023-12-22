بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك أوراوا

الشارقة - اميمة ياسر - سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف االثاني لفريقه في مرمى أوراوا الياباني في الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى أوراوا الياباني في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول ،مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.