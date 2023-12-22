علي معلول يعيد الأهلي للمباراة ويسجل الهدف الثالث في شباك أوراوا

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز علي معلول لاعب الأهلي هدف الأهلي الثالث في شباك أوراوا الياباني في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، لتصبح النتيجة ٣ -٢ للمارد الأحمر.

وكان أوراوا الياباني سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأوراوا الياباني المُقامة حالياً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بتقدم الأهلي بهدفين لهدف

سجل ياسر إبراهيم لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى أوراوا الياباني في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف االثاني لفريقه في مرمى أوراوا الياباني في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

وأحرز الغيني جوزيه كانتي الهدف الأول للفريق الياباني في الدقيقة 43

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول ،مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.