إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة الأهلي وأوراوا

ياسر رشاد - القاهرة - حصل النجم إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وأوراوا الياباني التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي وشهدت فوز الفريق الأحمر وتتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وقدم إمام عاشور مستوى أكثر من رائع خلال مواجهة اليوم ساهم بدور كبير في فوز الأهلي وحسم المركز الثالث على حساب بطل آسيا.

أحداث مباراة الأهلي وأوراوا :

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثم جاء هدف التعزيز في الدقيقة 25 عن طريق النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول جاء هدف تقليص الفارق لفريق أوراوا عن طريق اللاعب كانتي، لتصبح النتيجة 2-1 مستغلا خطأ دفاعي من علي معلول، ثم جاء الهدف الثاني والتعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 تسبب فيها محمد هاني.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة سجل يوشيو كويزومي الهدف الثالث للأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يتمكن النجم التونسي الدولي علي معلول من اقتناص الهدف الرابع للأهلي في اللحظات الأخيرة من ضربة حرة رائعة.

بهذا الفوز يتوج الأهلي ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية، بينما يحصل فريق أوراوا على المركز الرابع، على أن تقام مباراة المركزين الأول والثاني بين مانشستر ستي وفلومينينسي في الثامنة مساء.