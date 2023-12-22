هدف أليكس تيليس العالمي في شباك الاتفاق.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - نجح أليكس تيليس، ظهير النصر السعودي في تسجيل هدف التقدم للعالمي أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.



واستطاع تيليس تسجيل هدف من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من زمن المباراة، والتي يشهدها ملعب "أول بارك" معقل العالمي.

هدف النصر في الشوط الأول أمام الاتفاق

سيطر لاعبي النصر على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 70% لصالح العالمي، مقابل 30% للاتفاق.

وتواجد لاعبي الاتفاق في المناطق الدفاعية، فلم يرغبوا في استقبال أهداف من جانب لاعبي النصر قبل تسجيل تيليس هدف النصر الأول خلال الشوط الأول.

ويرغب النصر في الفوز على الاتفاق، حيث يبحث عن الوصول للنقطة 38 نقطة في وصافة ترتيب الدوري السعودي، فيما يأتي الاتفاق في المركز الثامن ب 25 نقطة.

وبدأ النصر المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمي: نواف العقيدي

خط الدفاع: على لاجامى، اليكس تيليس، إيمريك لابورت، سلطان الغنام

خط الوسط :مارسيلو بروزوفيتش، مونتيرو، فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.