الأهلي يقسو على الحزم برباعية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الحزم برباعية دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: بالعبيد - ايبانيز - ريان حامد - علي مجرشي

الوسط الدفاعي: محمد المجحد - فرانك كيسيه

الوسط الهجومي: ماكسيمان - غابري فيغا - رياض محرز

الهجوم: فراس البريكان

افتتح النجم الجزائري أهداف الأهلي في المباراة بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم أضاف غابريل فيجا الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 58 من المباراة.

وفي الدقيقة 81 تمكن النجم الدولي فراس البريكان من خطف الهدف الثالث للأهلي في شباك الحزم، قبل أن يوقع اللاعب ميريح ديميرال على الهدف الرابع والأخير في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

بهذا الانتصار يعزز الأهلي تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن بعد رفع رصيده إلى النقطة 37، بينما توقف رصيد الحزم عند 12 نقطة ليبقى في المركز الـ18 والأخير بجدول ترتيب الدوري.