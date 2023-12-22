منتخب الطائرة الشاطئية يكتسح أوغندا وبوروندي ويتأهل للألعاب الافريقية وتصفيات الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - حجز منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية مقعده في التصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم على منتخبي أوغندا وبوروندي في تصفيات المنطقة الخامسة والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

مثل منتخب الرجال اليوم كل من عاطف عادل وأحمد عزب بمنتخب "أ" بالإضافة إلى يوسف محمد زكي وجورج موريس بمنتخب"ب".

كان قد حقق منتخب الرجال الفوز في مباراة كينيا الأولى ومن المنتظر أن يواجه نظيره الرواندي غدا في المباراة الأخيرة بالبطولة.

يذكر أن منتخب السيدات قد نجح في التأهل للتصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية وذلك عقب تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.