إنتر ميامي يعلن ضم سواريز رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي رسميًا اليوم الجمعة ضم النجم الأوروجوياني لويس سواريز ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وجاء تعاقد النادي الأمريكي ليجاور زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، حيث يتوقع أن تشكل الثنائية قوة هجومية كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة في ظل تواجد لاعب الوسط سيرجي بوسكيتس.

ويربط ميسي وسواريز علاقة صداقة قوية داخل وخارج الملعب، وذلك أثناء تواجدهما في برشلونة، حيث توجا معًا بعدد من الألقاب المحلية والقارية منها دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي فضل الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي على الانضمام للهلال السعودي، على الرغم من المقابل المادي الكبير الذي وصل للاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي في مفاوضات قوية لضم سواريز، بعدما جمع الثلاثي ميسي وجوري ألبا وسيرجيو بوسكيتس في الفريق الأمريكي.