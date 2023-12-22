كلوب يتحدث عن جودة لاعبي أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أرسنال، عن مواجهة الجانرز غدا ومدى قوتهم في الفترة الأخيرة.

وقال كلوب: "أتفق مع البيان والحكم بنسبة 100 %، أود أيضا أن يفهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات كرة القدم الأخرى إنه لا يمكنهم فعل ما يريدون، إقامة المزيد من المباريات دون أن يكون للأشخاص رأي فيها".

وعن مواجهة أرسنال، أضاف: "سنلعب ضد فريق قوي للغاية إنها مباراة كبيرة ومن الرائع مقابلتهم، ويجب أن نتأكد من أنها ستكون تجربة ممتعة في الانفيلد غدا".

وواصل: "نحن نلعب أمام الفريق الذي لعب موسم قوي للغاية في السنة الماضية وعاد ليكون أفضل من الموسم الماضي".

وأردف: "إنهم يجلبون أفضل اللاعبين لتحسين الفريق، وكان لديهم بالفعل أفضل اللاعبين، وتأهلوا لدوري أبطال أوروبا بسهولة كبيرة، ولعبوا موسما جيدا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم يورجن: "لذا فهي مباراة ضخمة، من الرائع أن يكون لدينا هؤلاء اللاعبون ونلتقي بهم، لكن علينا أن نتأكد من أننا سنلعب مباراة مناسبة على أرضنا وتجربة جيدة في آنفيلد، هذا كل ما أريده".

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