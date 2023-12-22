"أرسنال ضد ليفربول".. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستأنف اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 6 مواجهات قوية، أبرزهم ليفربول ضد أرسنال.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 23 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

مانشستر يونايتد ضد وست هام - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1

نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون - 5 مساء - beIN SPORTS 2

فولهام ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 5

بورنموث ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS 4

توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون - 5 مساء - beIN SPORTS 1

أرسنال ضد ليفربول - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1