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"أرسنال ضد ليفربول".. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستأنف اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة عشر من الممتاز، حيث تقام 6 مواجهات قوية، أبرزهم ضد أرسنال.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 23 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

مانشستر يونايتد ضد وست هام - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1

نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون - 5 مساء - beIN SPORTS 2

فولهام ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 5

بورنموث ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN SPORTS 4

توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون - 5 مساء - beIN SPORTS 1

أرسنال ضد ليفربول - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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