"زعيم العرب وأفريقيا".. كيف علقت الجماهير على هدفي الأهلي في أوراوا ريدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفلت جماهير الأهلي بتقدم الفريق على أوراوا ريدز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

وعلق أحد جماهير الأهلي عبر موقع التغريدات "إكس": "جميل الأهلي المصري بالتوفيق إن شاء الله"، فيما تفاعل آخر: "مبروك علينا الفوز مقدما".

وكتب مشجع آخر: "عظمة الأهلي تكمل في مباريات تحديد الثالث لذلك يستحق لقب برونز العرب"، وتفاعل آخر: "أسطورة".

وتفاعل آخر: "يازعيم العرب وأفريقيا، مبروك البرونزية مقدما"، وكتب مشجع: "تكمل يا زعيم أفريقيا والعرب يارب".

ويتقدم الأهلي على أوراوا ريدز الياباني بثنائية مقابل هدف وأحرز للأهلي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو.