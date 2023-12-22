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"زعيم العرب وأفريقيا".. كيف علقت الجماهير على هدفي الأهلي في أوراوا ريدز؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
احتفلت جماهير الأهلي بتقدم الفريق على أوراوا ريدز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.
وعلق أحد جماهير الأهلي عبر موقع التغريدات "إكس": "جميل الأهلي المصري بالتوفيق إن شاء الله"، فيما تفاعل آخر: "مبروك علينا الفوز مقدما".
وكتب مشجع آخر: "عظمة الأهلي تكمل في مباريات تحديد الثالث لذلك يستحق لقب برونز العرب"، وتفاعل آخر: "أسطورة".
وتفاعل آخر: "يازعيم العرب وأفريقيا، مبروك البرونزية مقدما"، وكتب مشجع: "تكمل يا زعيم أفريقيا والعرب يارب".
ويتقدم الأهلي على أوراوا ريدز الياباني بثنائية مقابل هدف وأحرز للأهلي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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