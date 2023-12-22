استعدادا للسوبر.. تفاصيل المران الأول لبيراميدز في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض فريق نادي بيراميدز، أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لبداية مشواره في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والذي يشارك فيه الفريق.

ويواجه بيراميدز في الدور نصف النهائي نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في العاصمة أبوظبي.

وأقيم المران على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة والمجهزة من جانب مجلس أبوظبي الرياضي، حيث استمر التدريب لمدة ساعتين كاملتين.

وشهد التدريب مجموعة من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة في الملعب لتجربة اللاعبين وتجهيزهم بخطة اللعب المنتظر خوض اللقاء الأول بها.

وفي المقابل خاض محمود مرعي ومحمد الشيبي تدريبات خاصة مع الجهاز الطبي في ظل المعاناة من إصابة خفيفة لتحهيزهما للقاء الأول، فيما واصل إبراهيم عادل برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، وكذلك أدى أحمد الشناوي تدريبا تأهيليا خاصا مع الجهاز الطبي في ظل معاناته من كسر في الضلوع.